Scoppia la fognatura e piazza Vittorio Emanuele si trasforma nell' angolo giallo

Scoppia la fognatura e Piazza Vittorio Emanuele si trasforma nell'angolo giallo. "Benvenuti nella città delle sabbie mobili" recita il cartello all'ingresso dei Templi, mentre tra sdegno e preoccupazione i residenti assistono a questa nuova emergenza. La situazione, ormai critica, richiede interventi immediati per ridare dignità e sicurezza a questo angolo di storia e cultura.

"Benvenuti nella città delle sabbie mobili". Questo, sulla base dei colori che al momento predominano fra piazzale Rosselli, la parte finale di via Imera e l'inizio di piazza Vittorio Emanuele, il cartello che dovrebbe essere collocato all'ingresso della città dei Templi. Fra sdegno e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scoppia la fognatura e piazza Vittorio Emanuele si trasforma nell'angolo "giallo"

In questa notizia si parla di: Piazza Vittorio Emanuele Scoppia

Roma, maxi hotel abusivo smascherato a piazza Vittorio: chiusura immediata per struttura “3 in 1” - A Roma, un maxi hotel abusivo è stato smascherato a Piazza Vittorio, portando alla sua chiusura immediata.

Approfondimenti da altre fonti

Scoppia la fognatura e piazza Vittorio Emanuele si trasforma nell'angolo giallo; Milano, scoppia incendio in corso Vittorio Emanuele: paura in centro, evacuato edificio; Trapani, parcheggi in Piazza Vittorio: tariffe alle stelle, lavoratori sul piede di guerra?.

Milano, scoppia incendio in corso Vittorio Emanuele: paura in centro - 30 di venerdì 8 novembre all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via San ...

Milano, scoppia incendio in corso Vittorio Emanuele: paura in centro, evacuato edificio - 30 di venerdì 8 novembre all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via San ...

Galleria Vittorio Emanuele vandalizzata dai writer a Milano - La Galleria Vittorio Emanuele II è stata vandalizzata, a Milano, da alcuni writers che ne hanno deturpato il frontone con una grande scritta, visibile dalla piazza del Duomo.