Scoppia la condotta dell' acqua e piazza Vittorio Emanuele si trasforma nell' angolo giallo

Scoppia la condotta dell'acqua e Piazza Vittorio Emanuele si trasforma nell'angolo giallo, un vero e proprio scenario da "città delle sabbie mobili". I colori intensi che avvolgono piazzale Rosselli, via Imera e l'ingresso di Piazza Emanuele raccontano una storia di disagio e intervento urgente. Parafrasando il cartello che dovrebbe accogliere i visitatori, questa situazione invita a riflettere sulla necessità di interventi rapidi e soluzioni durature per restituire vivibilità e sicurezza alla zona.

"Benvenuti nella città delle sabbie mobili". Questo - sulla base dei colori che al momento predominano fra piazzale Rosselli, la parte finale di via Imera e l'inizio di piazza Vittorio Emanuele, nonché parafrasando quella che è la realtà - il cartello che dovrebbe essere collocato all'ingresso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Scoppia la condotta dell'acqua e piazza Vittorio Emanuele si trasforma nell'angolo "giallo"

Roma, maxi hotel abusivo smascherato a piazza Vittorio: chiusura immediata per struttura “3 in 1” - A Roma, un maxi hotel abusivo è stato smascherato a Piazza Vittorio, portando alla sua chiusura immediata.

