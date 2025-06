Scoperta grande villa romana durante gli scavi per un impianto agrivoltaico

Durante gli scavi per un innovativo impianto agrivoltaico a Pian d’Arcione, sono emerse le imponenti mura di una villa romana di straordinaria importanza storica. Questa scoperta, ancora sconosciuta, aggiunge un nuovo capitolo alla ricca storia della regione. La villa, che si affaccia sul Mar Tirreno, svela il suo ruolo in un passato remoto, aprendo nuove prospettive per la ricerca archeologica e la valorizzazione del patrimonio locale. È un ritrovamento che cambierà il nostro modo di guardare al territorio.

Le sue dimensioni sono importanti, eppure finora non era ancora nota. Una villa romana che "guarda" il mar Tirreno è venuta alla luce durante gli scavi per un impianto agrivoltaico a Pian d'Arcione, sulle prime propaggini collinari tra Tarquinia e Montalto di Castro, nei pressi dell'antico.

