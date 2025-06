Scooter si schianta contro un furgone | coppia di fidanzati muore sul colpo

Tragedia sulle strade del lago di Garda: un incidente fatale ha spezzato due vite, lasciando sgomento e dolore nella comunità. Poco prima della mezzanotte, una coppia di fidanzati ha perso la vita in un terribile impatto tra uno scooter e un furgone a Cassone, tra Brenzone e Malcesine. La notizia scuote tutti, ricordandoci quanto sia fragile la nostra sicurezza sulla strada. Un pensiero alle vittime e ai loro cari in questo momento di dolore profondo.

Un'altra notte segnata dal dolore sulle strade del lago di Garda. Poco prima della mezzanotte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, un grave incidente stradale in località Cassone, lungo la statale tra Brenzone e Malcesine, è costato la vita a due persone. A perdere la vita sono stati Bogdan Dobrica.

Si schianta con lo scooter contro un furgone: morta a 37 anni - Una tragedia ha colpito la città in una serata tranquilla quando una donna di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

