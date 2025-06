Scooter contro inferriata ragazza trasferita con eliambulanza in ospedale

Un incidente improvviso e violento ha sconvolto Caprioli, frazione di Pisciotta, lasciando una giovane di 21 anni in condizioni critiche. Mentre si spostava con un'amica a bordo di uno scooter, la ragazza ha perso il controllo, finendo contro un'inferriata. Trasportata d'urgenza con eliambulanza in ospedale, le cause dell'incidente sono ancora da chiarire, ma l'episodio solleva immediatamente interrogativi sulla sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti.

Una ragazza di 21 anni, originaria di Ascea, si trova in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente stradale. L'episodio si è verificato ieri sera, a Caprioli, frazione di Pisciotta. Stando alla dinamica, la giovane - insieme ad un'amica - viaggiava su di uno scooter. Il mezzo - le cause non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scooter contro inferriata, ragazza trasferita con eliambulanza in ospedale

