Scontro sul parcheggio del G7 il legale del proprietario mette in guardia alla vigilia del Consiglio | Iter di acquisizione illegittimo

Alla vigilia del consiglio, il legale del proprietario del parcheggio di contrada Baroncino mette in guardia: l'iter di acquisizione, inizialmente destinato alle esigenze del G7, è stato contestato come illegittimo. Un confronto acceso che potrebbe scuotere le decisioni urbanistiche della città e aprire un fronte legale su un’operazione destinata a rimanere nella cronaca.

Contesta tout court l?iter di acquisizione del parcheggio di contrada Baroncino, nei pressi dell?aeroporto, inizialmente destinato alle necessità del G7 e che poi il Comune di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scontro sul parcheggio del G7, il legale del proprietario mette in guardia alla vigilia del Consiglio: «Iter di acquisizione illegittimo»

