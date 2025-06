Scontro in diretta a Ore 14 tra l’avvocato di Alberto Stasi e Colaprico Milo Infante costretto a intervenire

Un teso scontro in diretta alle 14 tra l’avvocato di Alberto Stasi e Piero Colaprico ha acceso gli studi televisivi, culminando con l’intervento deciso di Milo Infante per mantenere l’ordine. La tensione si è fatta palpabile, facendo emergere le forti divergenze tra le parti. La discussione, che promette già scintille, continua a tenere incollati gli spettatori. Ecco cosa è successo davvero.

Scontro in diretta tra Alberto De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e lo scrittore Piero Colaprico. Quando il legale ha fatto presente che avrebbe abbandonato lo studio di Ore14 se la discussione non avesse imboccato binari differenti, il conduttore Milo Infante è stato costretto a intervenire per riportare la calma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

