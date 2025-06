Scontri Usa Trump | Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe

In un clima di tensione crescente, il presidente degli Stati Uniti non ha esitato a puntare il dito contro Gavin Newsom e Karen Bass, accusandoli di irresponsabilità e incompetenza. La minaccia di incendi devastanti a Los Angeles si fa sempre più concreta, con l’arrivo di un battaglione di marines pronto a intervenire. Una crisi che mette in luce le difficoltà di governare in tempi di emergenza, sollevando domande sulla gestione delle risorse e sulla sicurezza nazionale.

Il presidente Usa attacca Gavin Newsom e Karen Bass: "La colpa è di un governatore e di un sindaco incompetenti". Nelle due città californiante è in arrivo anche un battaglione di marines. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe"

In questa notizia si parla di: Scontri Trump Avessi Inviato

Fine dell’era Musk a Washington: scontri, tagli e polemiche con Trump - L'era di Elon Musk a Washington si conclude con scontri, polemiche e tagli, segnando un capitolo turbolento nell'amministrazione Trump.

Ne parlano su altre fonti

Trump: 'Se non avessi inviato soldati Los Angeles brucerebbe'; Usa, proteste dei migranti – le news. Trump invia i marines a Los Angeles, Newsom: “Abuso di potere”.

Scontri a Los Angeles, cosa sta succedendo e cosa sono le "città santuario" - Proseguono da giorni le proteste e gli scontri a Los Angeles, scoppiate a seguito dei raid delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di migranti irregolari.

Usa, scontri e proteste a Los Angeles: Trump invia i marines - Le proteste contro la stretta sull’immigrazione di Donald Trump si sono estese da Los Angeles a numerose città americane, tra cui San Francisco, New York e Chicago.

Scontri a Los Angeles, governatore Newsom: “Trump un dittatore, pericoloso e spericolato" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scontri a Los Angeles, governatore Newsom: “Trump un dittatore, pericoloso e spericolato' ...