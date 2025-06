Scontri Usa Trump | Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe | Politico | il presidente invierà 9.000 migranti a Guantanamo da mercoledì

Le tensioni negli Stati Uniti sono alle stelle: Donald Trump avverte che senza l'intervento militare, Los Angeles rischierebbe di scoppiare in rivolte incendiarie. Il presidente ha annunciato l'invio di 9.000 migranti a Guantanamo e attacca duramente Gavin Newsom e Karen Bass, definendoli incompetenti. Intanto, l'arrivo di 700 marine testimonia la gravità della situazione, lasciando il paese sull'orlo di una crisi sempre più complessa e imprevedibile.

Il presidente Usa attacca Gavin Newsom e Karen Bass: "La colpa è di un governatore e di un sindaco incompetenti". Arrivati settecento marines. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe" | Politico: il presidente invierà 9.000 migranti a Guantanamo da mercoledì

In questa notizia si parla di: presidente - scontri - trump - avessi

Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe" #trump #9giugno #dazi Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Scontri Usa, Trump: Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe; Settecento Marines arrivati a Los Angeles, dilaga la protesta; Proteste in California, settecento Marines arrivati a Los Angeles.

Scontri Usa, Trump: "Se non avessi inviato i soldati in California Los Angeles brucerebbe" - Mentre continuano in California le proteste pro immigrazione, che si sono estese anche ad altre città negli Usa, Trump attacca le autorità locali e dice: 'Se non avessi mandato le truppe a Los Angeles ...

Scontri a Los Angeles, cosa sta succedendo e cosa sono le "città santuario" - Proseguono da giorni le proteste e gli scontri a Los Angeles, scoppiate a seguito dei raid delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di migranti irregolari.

Scontri a Los Angeles, Trump mobilita la Guardia Nazionale - Donald Trump soffia sul fuoco dopo tre giorni di scontri a volte violenti a Los Angeles, mentre le autorità democratiche della California lottano per contrastare il dispiegamento militare ordina ...