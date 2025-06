Scontri a Los Angeles e San Francisco | in arrivo un battaglione di marines | Trump difende le sue decisioni | Non voglio la guerra civile

Le tensioni crescono tra Los Angeles e San Francisco, con scontri e proteste che scuotono la California. L’arrivo di un battaglione di Marines e le dure parole di Trump riguardo alle sue decisioni alimentano l’incertezza, mentre decine di manifestanti vengono arrestate in una spirale di conflitti e mobilitazioni. La domanda rimane: come potrà evolversi questa crisi e quale sarà il futuro di una regione così divisa?

Continuano le proteste pro immigrazione: a San Francisco decine di persone sono state arrestate dopo gli scontri con la polizia.

Migranti, scontri anche a San Francisco: 60 fermati. Newsom (il piacione Dem) attacca Trump sulla Guardia Nazionale Si allarga la protesta, voci di saccheggi nei negozi del distretto finanziario di Los Angeles. Partecipa alla discussione

Le manifestazioni anti-ICE di Los Angeles si diffondono e raggiungono anche San Francisco, dove le proteste contro le politiche anti-migranti hanno portato all'arresto di 60 cittadini. A Los Angeles, tra venerdì e domenica si stimano circa 150 arresti. Partecipa alla discussione

Trump assedia Los Angeles, rivolta anche a San Francisco; Tumulti in California, Trump manda 700 marine. Il governatore Newsom: Follie di un dittatore; Los Angeles, mobilitati i marines per le proteste anti-raid sui migranti: in arrivo un battaglione da 500….

Scontri a Los Angeles: 27 arresti durante le proteste contro le retate sui migranti - Los Angeles è teatro di forti proteste da tre giorni contro la linea dura del presidente Donald Trump sull'immigrazione.

Scontri a Los Angeles, Trump mobilita la Guardia Nazionale - Donald Trump soffia sul fuoco dopo tre giorni di scontri a volte violenti a Los Angeles, mentre le autorità democratiche della California lottano per contrastare il dispiegamento militare ordina ...

Proteste e scontri a Los Angeles pro-immigrazione, 150 arresti e giornalista ferita: inviata Guardia Nazionale - immigrazione: scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, con lancio di lacrimogeni e proiettili di gomma ...