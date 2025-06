Scontri a Los Angeles cresce la tensione | Occupazione militare

di una crisi che scuote le fondamenta della città, con tensioni sempre più esplosive e un’occupazione militare che rischia di cambiare per sempre il volto di questa metropoli. La situazione si aggrava, lasciando presagire un futuro incerto e pieno di sfide da affrontare.

Roma, 10 giu – Per la seconda notte consecutiva, Los Angeles è stata teatro di proteste e violenze dopo l’arresto, avvenuto domenica, di un giovane afroamericano da parte della polizia. Cortei inizialmente pacifici si sono trasformati in guerriglia urbana: sassaiole, incendi e saccheggi mirati ai danni di attività commerciali in centro città. Scontri frontali con le forze dell’ordine. Decine gli arresti e molti agenti feriti. Los Angeles teatro di duri scontri. Nel corso della notte tra lunedì e martedì, la situazione è ulteriormente degenerata con il coinvolgimento delle truppe federali, inviate a supporto della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it