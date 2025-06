Sconfitta per la democrazia del calcio | perché la Groenlandia non può giocare a pallone

La Groenlandia, un territorio avvolto dai ghiacci e con una popolazione di appena 57.000 abitanti, sogna di portare il suo calcio oltre i confini locali. Nonostante la passione e le numerose squadre, il mondo del calcio internazionale ancora si rifiuta di riconoscere questa enclave polare come una protagonista ufficiale. Ma perchĂŠ la ...

A calcio si può giocare anche tra i ghiacci: 76 squadre, 5.500 calciatori in attività (circa il 10% di una popolazione che non arriva a 57mila abitanti), sport nazionale insieme alla Pallamano, ma. nessuna partita ufficiale a livello internazionale. È il paradosso della Groenlandia, che ha presentato la domanda di adesione alla Concacaf, la Confederazione del nord e centro America, prontamente respinta. Ma perché è stata rigettata? Perché la Groenlandia – isola dipendente dalla Danimarca – si è rivolta alla Concacaf? E perché non può disputare incontri internazionali di calcio? Tanti i quesiti per un'isola che ha già difficoltà climatiche e di conseguenza strutturali per permettere ai tanti "calciofili" di praticare sport.

La Groenlandia è stata esclusa dal grande calcio - La Groenlandia, con il suo affascinante paesaggio ghiacciato, si vede ora esclusa dal grande calcio internazionale.

