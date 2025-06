Sciopero generale in arrivo tutti i trasporti a rischio | gli orari

Venerdì 20 giugno, i pendolari brianzoli dovranno fare i conti con uno sciopero nazionale che mette a rischio treni e mezzi pubblici per tutta la giornata. Una mossa che potrebbe causare disagi e partenze rimandate, lasciando molti senza alternative. È fondamentale pianificare in anticipo gli spostamenti e rimanere aggiornati sugli orari modificati, perché questa giornata segnerà certamente un ricordo importante nella mobilità locale.

