Scienziati cinesi e israeliani sviluppano un nuovo approccio su larga scala nel gene editing

Un'alleanza sorprendente tra scienziati cinesi e israeliani sta aprendo nuove frontiere nel gene editing. La loro innovativa tecnologia promette di rivoluzionare la modifica genetica su larga scala, con applicazioni potenzialmente rivoluzionarie nel settore agricolo e oltre. Questa scoperta rappresenta un passo avanti decisivo verso un futuro in cui la manipolazione genetica sarà più efficace, sicura e accessibile, aprendo nuove possibilità per il benessere globale e la sostenibilità .

(Adnkronos) – Un'innovativa scoperta nel campo dell'ingegneria genetica è stata annunciata lunedì dalla Tel Aviv University (TAU): scienziati israeliani e cinesi hanno sviluppato una nuova tecnologia di gene editing che promette di rivoluzionare la modifica su larga scala di intere famiglie di geni nelle piante. Questo nuovo approccio migliora significativamente la portata e l'efficienza dei

