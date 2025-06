Schlein | La destra si può battere ma non inseguendola sui suoi temi

...noi, costruendo un progetto solido e innovativo che rispecchi i valori della nostra identità. Solo così potremo davvero cambiare il panorama politico e proporre una vera alternativa ai modelli di destra, spesso più efficaci nel catturare l’attenzione degli elettori. È il momento di pensare in modo diverso e di investire su un futuro che valorizzi giustizia sociale, sostenibilità e coesione.

ROMA – “Noi possiamo batterli, ma non rincorrendoli sulla loro agenda”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), parlando alla ‘Seconda conferenza internazionale sulla giustizia sociale’. “Questo è un errore che molti partiti socialdemocratici hanno commesso negli anni. Ogni volta che li inseguiamo loro crescono, dobbiamo offrire un’alternativa. Non possiamo batterli inseguendoli ma costringendoli sul terreno meno favorevole per loro: la giustizia sociale, l’istruzione, la sanità, un lavoro decente, paghe dignitose”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it