Schlein | destra si può battere ma non inseguendola sui suoi temi

Elly Schlein ha sottolineato un punto cruciale: per sconfiggere la destra, non basta rincorrerla sui suoi temi, ma bisogna proporre un’alternativa convincente e innovativa. Solo così il centrosinistra può davvero cambiare il futuro del Paese, evitando gli errori del passato. La sfida è aperta: riusciremo a tracciare un nuovo percorso e a dare voce a una vera idea di progresso?

Roma, 10 giu. (askanews) – “Noi possiamo batterli, ma non rincorrendoli sulla loro agenda”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla ‘Seconda conferenza internazionale sulla giustizia sociale’. “Questo è un errore che molti partiti socialdemocratici hanno commesso negli anni. Ogni volta che li inseguiamo loro crescono, dobbiamo offrire un’alternativa. Non possiamo batterli inseguendoli ma costringendoli sul terreno meno favorevole per loro: la giustizia sociale, l’istruzione, la sanità, un lavoro decente, paghe dignitose”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

