Schianto a Pievesestina In moto contro un’auto gravissimo un 48enne

Un grave incidente a Pievesestina sconvolge la comunità: un motociclista di 48 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra moto, auto e SUV. L’incidente, avvenuto nella zona industriale tra via San Giuseppe e via del Commercio, ha causato preoccupazione e grande attenzione. Le autorità stanno ora indagando sulle cause di questa tragedia che, purtroppo, ha coinvolto profondamente le vite dei protagonisti. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Un pauroso incidente stradale si è verificato ieri mattina attorno alle 10 nella zona industriale di Pievesestina. Sono stati coinvolti una moto, un’utilitaria e un suv. Le conseguenze più gravi sono per il motociclista, ricoverato in prognosi riservata al Bufalini. Lo schianto è avvenuto fra le vie San Giuseppe e del Commercio e protagoniste del terribile impatto sono state una moto Aprilia condotta da Marco Corsini classe 1977, di Cesena, una Fiat 500 bianca condotta da un cesenate, rimasto illeso e un Range Rover che però è completamente estraneo all’incidente in quanto si trovava fermo allo stop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto a Pievesestina. In moto contro un’auto, gravissimo un 48enne

