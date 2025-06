Schiaffo a Sinner Alcaraz la festa dopo la vittoria e subito bufera

La tensione tra Sinner e Alcaraz si è infine scatenata, culminando in un gesto di fuoco che ha scosso il mondo del tennis. La finale epica di Roland Garros 2025, durata quasi sei ore, resterà nella storia non solo per i record infranti, ma anche per il braccio di ferro emotivo tra i due campioni. Dopo il trionfo di Alcaraz, la festa si trasforma in polemica: cosa ha davvero scatenato questa bufera?

Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros 2025 battendo Jannik Sinner in finale con un punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. La finale è andata in scena domenica scorsa a Parigi, con l’orologio che segnava 5h29’ dall’inizio della finale del Roland Garros, un record. Per Alcaraz si tratta del quinto Slam in carriera mentre è sfumata per l’Italia la possibilità di vincere il torneo del Roland Garros, titolo che manca dal 1976. Come detto, Sinner e Alcaraz si sono sfidati in quella che è stata “la finale più lunga della storia del Roland Garros”. Il montepremi? Un bottino alquanto succulento perché si parla di uno Slam da 2,55 milioni di euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

