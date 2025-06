Schiacciato da un albero a Napoli gestori dell’ippodromo assolti

Una pausa di giustizia nel caos: a Napoli, i gestori dell’Ippodromo di Agnano sono stati assolti dall’accusa di omicidio colposo dopo il tragico crollo di un cipresso che costò la vita a Mohamed Boulhaziz. La sentenza del giudice Eliana Franco apre nuovi spiragli di riflessione sulla gestione delle aree verdi e sulla tutela della sicurezza pubblica, lasciando dietro di sé un velo di speranza e interrogativi ancora irrisolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il giudice monocratico di Napoli Eliana Franco ha assolto “ perché il fatto non sussiste ” Pierluigi e Luca D’Angelo, imputati in qualità di gestori dell’ Ippodromo di Agnano, accusati di omicidio colposo, in relazione al crollo di un cipresso che si trovava nell’area dell’Ippodromo che provocò il 22 dicembre 2019 la morte di un cittadino di nazionalità marocchina, il 62enne Mohamed Boulhaziz. “ La sentenza – spiega l’avvocato Marco Campora, legale dei D’Angelo – è stata riconosciuta la totale assenza di responsabilità penale a carico degli imputati, che diligentemente avevano rispettato tutte le norme in materia di sicurezza”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Schiacciato da un albero a Napoli, gestori dell’ippodromo assolti

