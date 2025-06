Scherma Europei 2025 | l’Italia e l’anello debole sciabola A Genova si cercano risposte

Scherma europei 2025: a Genova si respira tensione e adrenalina, con l’Italia pronta a dimostrare il proprio valore. Dal 14 al 19 giugno, la città si trasforma nel palcoscenico delle sfide più emozionanti, mentre i campioni azzurri cercano risposte e vittorie per consolidare il loro status. Con un percorso di grandi successi alle spalle, l’obiettivo è conquistare il primo posto nel medagliere e scrivere un nuovo capitolo di gloria. La battaglia è appena iniziata.

Mancano pochi giorni al primo grande appuntamento dell'estate per la scherma. Dal 14 al 19 giugno sono in programma a Genova i Campionati Europei e c'è ovviamente grande attesa per la squadra azzurra, che vuole ben figurare davanti ai propri tifosi. L'Italia ha come obiettivo quello di chiudere al primo posto nel medagliere e sicuramente ci sono tutte le possibilità per centrare questo traguardo, considerando anche l'ottima parte di stagione in Coppa del Mondo. Se il fioretto è un'assoluta garanzia e la spada, soprattutto al femminile, ormai una certezza; il discorso cambia con la sciabola, spesso l'arma più altalenante nei risultati per i colori azzurri.