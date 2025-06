Scherma 28 azzurri agli Europei di Genova in pedana anche 24 russi

Dal 14 al 19 giugno, Genova si trasformerà nella capitale europea della scherma, ospitando 477 atleti provenienti da 42 nazioni in un emozionante evento che vedrà protagonisti i migliori talenti del continente. Con 28 azzurri in pedana e la partecipazione di 24 russi tra gli atleti neutrali, le gare promettono spettacolo e adrenalina tra fioretto, spada e sciabola. La competizione si preannuncia come un grande palcoscenico di passione e talento, pronto a scrivere nuove pagine di storia.

Saranno 477 gli atleti che da sabato 14 a giovedì 19 giugno saranno impegnati a Genova per i Campionati europei assoluti di scherma. Gli assalti nelle tre armi, fioretto, spada e sciabola, saranno effettuati tra il padiglione Jean Nouvel e il nuovo Palasport del capoluogo ligure. In gara schermitrici e schermidori da 42 Nazioni. Sarà presente con 24 atleti anche la 'delegazione' degli 'atleti indipendenti neutrali' (Ain), ovvero russi (18) e bielorussi. La Federazione internazionale di scherma (Fie) ha concesso l'autorizzazione di 'atleta neutrale individuale' a 18 membri della squadra nazionale russa, sia per gli Europei che per i Mondiali (22-30 luglio a Tbilisi in Georgia ), che gareggeranno sotto la bandiera ufficiale dell'organismo internazionale.

Europei di Scherma, l’Italia punta al podio con 59 medaglie ottenute in Coppa del Mondo - L’Italia si prepara con grande entusiasmo ai Campionati Europei di scherma a Genova 2025, forte di un bottino impressionante di 59 medaglie conquistate in Coppa del Mondo.

