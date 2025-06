Schena passa l' esame all' Università della Salita

Schena supera brillantemente l’esame all’Università della Salita, la celebre Cronoscalata Trento-Bondone che incarna sfida, passione e tradizione. Rinominata con orgoglio in onore di questo prestigioso palcoscenico, questa gara rappresenta il culmine dell’adrenalina per piloti come Damiano Schena di San Zeno di Montagna, portacolori di New Star. Il suo weekend è stato un trionfo, dimostrando ancora una volta che il talento e la determinazione fanno la differenza.

La Cronoscalata Trento - Bondone non ha bisogno di alcun tipo di presentazione ed il solo fatto che venga rinominata “Università della Salita” rende chiaro il valore ed il prestigio del palcoscenico calcato nel weekend da Damiano Schena. Il pilota di San Zeno di Montagna, portacolori di New Star. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Schena passa l'esame all'Università della Salita

Se ne parla anche su altri siti

Trento-Bondone in progressione per Achille Lombardi e la Osella PA30 V8 3000 • - Rally,; Omega: Trentini centra il successo sul Bondone; DIEGO DEGASPERI È TERZO ASSOLUTO SUL BONDONE • - Rally, Cronoscalate, Pista, Motorsport a.