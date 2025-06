Scende dall’auto per un caffè e in 30 minuti le rubano lo stereo davanti al cinema Med

Una triste realtà che si ripete a Fuorigrotta: in pochi minuti, un furto che lascia l’amaro in bocca e una riflessione amara sull’attuale società. Un episodio che ci ricorda quanto sia urgente rafforzare le misure di sicurezza e sensibilizzare la comunità. Perché episodi come questi non devono diventare la normalità, ma un richiamo alla solidarietà e al cambiamento. Continua a leggere.

Ennesima "disavventura" a Fuorigrotta: parcheggia l'auto per trenta minuti e la ritrova con lo stereo rubato. "La cosa che mi fa più schifo è pensare che un giorno dovrò mettere i miei figli in una società che vive ancora di questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

