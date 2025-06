Scavi clandestini reperti rubati e venduti illecitamente | oltre 3700 beni culturali recuperati tra Puglia e Basilicata

Nel cuore di Puglia e Basilicata, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari hanno portato alla luce un vasto traffico illecito di reperti rubati e venduti clandestinamente. Nel 2024 sono stati recuperati 3.713 beni culturali a rischio di dispersione definitiva, un traguardo che testimonia l'impegno incessante nel proteggere il patrimonio italiano. Un'azione decisiva per preservare la nostra storia, che continuerà con determinazione per tutelare le nostre radici.

Sono stati complessivamente 3713 i beni culturali "a rischio di definitiva dispersione sul territorio nazionale ed internazionale" recuperati nel 2024 dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, che operano sul territorio di Puglia e Basilicata. I dati dell'attività . 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Scavi clandestini, reperti rubati e venduti illecitamente: oltre 3700 beni culturali recuperati tra Puglia e Basilicata

In questa notizia si parla di: Culturali Beni Recuperati Puglia

Gabriella Sabatino neo dottoressa in beni culturali - La redazione di ViterboToday si unisce con entusiasmo e orgoglio a Gabriella Sofia Sabatino, neo dottoressa in Scienze dei Beni Culturali.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scavi clandestini, reperti rubati e venduti illecitamente: oltre 3700 beni culturali recuperati tra Puglia e Basilicata; Cc, recuperati 3.713 beni culturali in Puglia e Basilicata; Oltre 3.700 beni culturali spariti e recuperati dai carabinieri. Positivo bilancio del Nucleo di tutela patrimonio in Puglia e Basilicata.

Scavi clandestini, reperti rubati e venduti illecitamente: oltre 3700 beni culturali recuperati tra Puglia e Basilicata - Il bilancio delle attività messe in campo nel 2024 dal Nucleo Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale di Bari: in aumento le denunce per reati legati al patrimonio culturale ...

Cc, recuperati 3.713 beni culturali in Puglia e Basilicata - 713 i beni culturali recuperati nel 2024 dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bari – con competenza su Puglia e Basilicata – che erano a rischio di “definitiva dispersione ...

Oltre 3.700 beni culturali spariti e recuperati dai carabinieri. Positivo bilancio del Nucleo di tutela patrimonio in Puglia e Basilicata - 713 beni culturali a rischio di definitiva dispersione sia in Italia che all’estero.