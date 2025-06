Scavi clandestini opere abusive beni archeologici rubati e ricettati | tolleranza zero nel Foggiano e in Puglia

In Puglia e nel Foggiano, la lotta agli scavi clandestini, alle opere abusive e al furto di beni archeologici è più determinata che mai. Con un forte impegno delle forze dell’ordine, i numeri parlano chiaro: aumentano le denunce per furti, scavi clandestini ed esportazioni illecite. La tolleranza zero si afferma come nostra priorità, proteggendo il patrimonio culturale e storicizzato di questa splendida regione. La battaglia contro questi crimini non si ferma qui.

L'attività operativa ha evidenziato un aumento delle persone denunciate per furto di beni culturali, da 27 a 34, un aumento delle persone denunciate per scavo clandestino, da 21 a 35, un aumento delle persone denunciate per illecita esportazione, da 17 a 38: delle persone denunciate per reati.

