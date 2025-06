Scatto Marotta superata la concorrenza | Bonny-Inter si fa Ed è pressing su Mosquera

Marotta ha sorpassato la concorrenza, puntando forte su Bonny e l'Inter si fa strada con decisione. Intanto, 232 pressing su Mosquera e colloqui avanzati per restituire a Chivu l’attaccante francese: il mercato è più vivo che mai. In difesa, il Valencia propone un centrale che balza in cima alla lista dei favoriti, promettendo emozioni e colpi di scena. La sessione si avvicina e le strategie si intensificano.

Colloqui molto avanzati per restituire a Chivu l'attaccante francese. In difesa il centrale del Valencia è balzato in cima alla lista dei preferiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scatto Marotta, superata la concorrenza: Bonny-Inter si fa. Ed è pressing su Mosquera

Cosa riportano altre fonti

Scatto Marotta, superata la concorrenza: Bonny-Inter si fa. Ed è pressing su Mosquera.

Marotta strappa Frattesi alla concorrenza - Marotta vince la stracittadina ( 2 a 0 se inseriamo anche Thuram junior) e il derby d'Italia ( Giuntoli voleva assolutamente Frattesi ma non è riuscito a cedere subito Zakaria).

Marotta brucia la concorrenza, Barella ha detto sì all'Inter - In questi giorni, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha condotto con fiuto e diplomazia ...

TMW - Arezzo, scatto per Chiosa. Concorrenza superata e fumata bianca in arrivo - Alla fine è l'Arezzo ad aver messo la freccia, sorpassando la folta concorrenza, per assicurarsi le prestazioni del difensore Marco Chiosa, in uscita dalla Virtus Entella dopo l'arrivo di Kontek.