Scatta il divieto temporaneo di balneazione nella zona di via Leopardi. L'amministrazione comunale ha comunicato che, a seguito delle analisi dell'Arpa Abruzzo, i livelli di Escherichia coli hanno superato i limiti di legge, rendendo inadatta la balneazione. La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta, e si attende il rinnovamento delle verifiche per ripristinare la normalità . I dati saranno costantemente monitorati per garantire un ritorno sicuro alle attività balneari.

