Scarlett Johansson ricci a tutto volume sul set di Paper Tiger | il nuovo look

Scarlett Johansson sorprende ancora una volta con il suo inconfondibile talento e stile, questa volta sfoggiando un look audace e retrò per le riprese di “Paper Tiger”. Il suo nuovo taglio a tutto volume, ispirato al glam degli anni d'oro, conferma che nessuna trasformazione le è estranea. Eppure, dietro ogni cambio di immagine c’è sempre una ragione ben precisa: scoprilo nel nostro approfondimento.

Non vi è taglio che Scarlett Johansson non riesca a reggere divinamente: dal suo esordio ad oggi sul grande schermo l’abbiamo vista in innumerevoli versioni, ma tutte assolutamente impeccabili. A dimostrazione di questo l’ultima svolta di stile dell’attrice, ovviamente ancora una volta dovuta ad esigenze di copione: è la volta del riccio, voluminoso e retrò. Scarlett Johansson cambia look per “Paper Tiger”: il carré riccio e biondo alla Marylin. Dai lunghi capelli biondo cenere in Genitori Cercasi, nel 1994, ne è passato di tempo: spaziando con invidiabile disinvoltura da un audace pixie cut platino ad un carré rosso Tiziano, Scarlett Johansson sul set ha sperimentato davvero di tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Scarlett Johansson, ricci a tutto volume sul set di Paper Tiger: il nuovo look

In questa notizia si parla di: Scarlett Johansson Paper Tiger

Scarlett Johansson: «Da adolescente mi sono sentita sfruttata, passavano il tempo a fissarmi le labbra» - Scarlett Johansson, icona di bellezza e talento, racconta la sua esperienza da adolescente, segnata da sguardi opprimenti.

Tre attori nel pieno della loro carriera che uniscono le loro forze per un progetto ambizioso #AdamDriver, #ScarlettJohansson e #MilesTeller saranno i protagonisti di #PaperTiger, il nuovo film scritto e diretto da #JamesGray, già regista di "Ad Astra" e "Civilt Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Scarlett Johansson, ricci a tutto volume sul set di Paper Tiger: il nuovo look; Scarlett Johansson: il nuovo hair look in stile Marilyn Monroe; James Gray avvia le riprese di Paper Tiger.

Scarlett Johansson, ricci a tutto volume sul set di Paper Tiger: il nuovo look - Scarlett Johansson è stata pizzicata sul set di “Paper Tiger” in un look del tutto inedito, a ricordare quello iconico di Marylin Monroe: tutti i dettagli.

Scarlett Johansson e i ricci alla Marilyn, il nuovo look nel film “Paper Tiger” - C ’è davvero un hairstyle che Scarlett Johansson non possa portare con grazia?

Scarlett Johansson steps out with a dramatic curly bob haircut and looks just like Princess Diana - Scarlett Johansson has tried just about every hairstyle in the beauty handbook, from her blonde Barbie waves to punky pixie cuts circa 2010, but that doesn't take away from her latest transformation, ...