Scandone Avellino-Piazza Armerina Sanfilippo | Restiamo uniti

Rimanere uniti e concentrati per affrontare al meglio le sfide che ci attendono. Il coach Nino Sanfilippo invita la squadra a riflettere sui punti di forza e sulle aree di miglioramento, sottolineando l'importanza di mantenere alta la determinazione e lo spirito di gruppo. Solo così, insieme, potremo trasformare una prestazione discreta in una vittoria decisiva nella prossima gara.

Il coach Nino Sanfilippo fa il punto dell'ultimo match giocato dalla Scandone Avellino, commentando: "È stata una gara più che discreta, non ci hanno aiutato le percentuali, ma possiamo fare di meglio in occasione della Gara 2". L'allenatore continua sostenendo che: "Dobbiamo continuare a.

