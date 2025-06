Scandicci al via il festival estivo Open City con oltre 130 eventi

Scandicci si anima con l’arrivo di Open City Estate 2025, un festival che trasforma ogni angolo della città in un palcoscenico di emozioni e divertimento. Con oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema e arte, l’estate promette di essere ricca di sorprese e incontri indimenticabili. Un’opportunità unica per vivere la città in modo coinvolgente e partecipato. Preparatevi a lasciarvi sorprendere—l’estate a Scandicci è appena cominciata!

Firenze, 10 maggio 2025 - Al via la nuova edizione di Open City Scandicci Estate 2025: “ Tuttifrutti” propone quest'anno 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, performance, arte e incontri che fino al 21 settembre animeranno piazze, giardini, circoli, ville, aie. 26 le associazioni coinvolte. Tra le iniziative in evidenza: il palco in Piazza Matteotti con grandi ospiti della musica e del teatro come Bobo Rondelli e Gene Gnocchi, la musica colta alla Villa di Vico in ricordo di Daniele Garella, la prima edizione di “Scandicci Summerfest” in Piazzale della Resistenza e i 25 anni dello spettacolo di Krypton Roccu u stortu reloaded con Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, al via il festival estivo Open City con oltre 130 eventi

Cosa riportano altre fonti

Scandicci, al via il festival estivo Open City con oltre 130 eventi; Eventi: Open City, il programma si presenta a palazzo del Pegaso; AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI.

Scandicci, al via il festival estivo Open City con oltre 130 eventi - Fino al 21 settembre teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri animeranno piazze, giardini e ville con il coinvolgimento di 26 associazioni culturali ...

Open City Scandicci Estate, l'edizione 2025 è 'Tuttifrutti': 130 eventi tra teatro, musica, cinema, arte - Una stagione “ Tuttifrutti ” è quella che si prepara a Scandicci: al via la nuova edizione di Open City Scandicci Estate, che propone quest'anno 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, ...

Scandicci Open City 2024: oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, circo e talk show - “Lo spettacolo è nell’aria” è questo il titolo della XXI° edizione di Scandicci Open City 2024 che animerà l’estate con oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, circo contemporaneo, poesia, ...