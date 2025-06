Scalata di Unicredit a Commerzbank altolà del cancelliere Merz | Offerta ostile e inaccettabile

Roma, 10 giugno 2025 – Un chiaro no alla scalata di UniCredit su Commerzbank. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ribadisce con fermezza la sua opposizione, definendo l’approccio "non concordato e ostile" inaccettabile. La risposta ufficiale arriva in una lettera indirizzata a Sascha Uebel, presidente del comitato aziendale: un messaggio forte che rafforza la resistenza tedesca contro l’operazione, segnando un importante punto di svolta nel panorama finanziario europeo.

Roma, 10 giugno 2025 – Altolà alla scalata di Commerzbank da parte di UniCredit. Un no secco e deciso all’operazione viene ribadito dal cancelliere tedesco Friedrich Merz che questa volta mette nero su bianco la sua contrarietà all’acquisizione da parte della banca italiana. L'approccio "non concordato e ostile" di UniCredit "non è accettabile", scrive in una lettera ufficiale indirizzata al presidente del comitato aziendale Sascha Uebel e alla sua vice Nina Olderdissen, ribadendo l'impegno dell'esecutivo per una Commerzbank "forte e indipendente". Il ceo di UniCredit Orcel ha già in mano circa il 30% della banca tedesca e attende che le resistenze di Merz si attenuino per aprire il dialogo e portare a casa la partita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net