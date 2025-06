Sbatte la testa e cade nella vasca idromassaggio con l' acqua bollente | giovane mamma muore per le ustioni

Un tragico incidente scuote la tranquilla Curitiba: una giovane mamma brasiliana di soli 24 anni perde la vita in circostanze ancora misteriose, dopo essersi scontrata e caduta nella vasca idromassaggio con acqua bollente. Un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza degli hotel e sulla tutela dei clienti. La comunità è sconvolta, chiedendo giustizia e risposte rapide per prevenire future tragedie simili.

Un drammatico incidente in hotel, con ancora tanti punti interrogativi. Una giovane mamma brasiliana di 24 anni, Gabriele Cristine Barreto Freitas, è morta dopo essere rimasta gravemente ustionata in una vasca idromassaggio all’interno di un albergo a Curitiba, nello stato del Paraná, in Brasile. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sbatte la testa e cade nella vasca idromassaggio con l'acqua bollente: giovane mamma muore per le ustioni

