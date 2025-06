Sbatte contro il tiglio. Muore motociclista.

Tragedia a Zogno: un giovane motociclista di 27 anni perde la vita in un incidente drammatico. La sua moto si è schiantata contro un tiglio lungo il viale Martiri della Libertà, lasciando una comunità sconvolta. Mustapha Hamidi, residente nel paese, ha trovato la morte sul colpo, dopo un volo fatale. La tragica fatalità solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade e dell’attenzione alla guida.

Lo schianto contro un tiglio lungo il viale Martiri della Libertà a Zogno. Mustapha Hamidi, 27 anni, di origini marocchine, residente in paese, domenica sera intorno alle 21.15 era alla guida della sua moto cross quando ha perso il controllo finendo contro l’albero. Le condizioni del ragazzo, trasportato all’ospedale di San Giovanni Bianco, sono apparse subito gravi: è deceduto subito dopo per i traumi riportati. Secondo una prima ricostruzione il 27enne viaggiava verso piazza Italia quando, per motivi ancora da accertare, è finito contro uno dei tigli presenti sul viale. Violenta la caduta a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it