Save the date | il 2 luglio la 6ª edizione di Fashion & Luxury Talk di Rcs Academy sarà un’occasione per confrontarsi sui grandi cambiamenti del settore moda

Salva la data: il 2 luglio si apre la 6170ª edizione di Fashion & Luxury Talk di RCS Academy, un appuntamento imperdibile per esplorare i grandi cambiamenti che stanno ridefinendo il mondo della moda e del lusso. In un contesto globale in rapida evoluzione, imprese e imprenditori devono adattarsi alle nuove sfide e opportunità. Prepariamoci a scoprire come affrontare con successo il futuro del settore. Non mancate!

Epoca di grandi cambiamenti per il settore della Moda e dell’Alto di Gamma, in un contesto internazionale in continua evoluzione. Come si muovono le imprese e gli imprenditori nel nuovo ordine mondiale e quali cambiamenti stanno caratterizzando la quotidianità del business? Da questo interrogativo, il 2 luglio avrà inizio la sesta edizione di « Fashion & Luxury Talk – Le Grandi Sfide nel Cambiamento », organizzata da RCS Academy, in collaborazione con Corriere della Sera, 7, iO Donna, AMICA e Style Magazine, presso la Sala Buzzati (via Balzan 3 – Milano) e in live streaming su Corriere.it Il prossimo 2 luglio, a partire dalle ore 9, in Sala Buzzati a Milano e live su Corriere. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Save the date: il 2 luglio la 6ª edizione di "Fashion & Luxury Talk" di Rcs Academy sarà un’occasione per confrontarsi sui grandi cambiamenti del settore moda

In questa notizia si parla di: Luglio Edizione Fashion Luxury

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Il Giffoni Film Festival è alle porte! Dal 17 al 26 luglio, la 55esima edizione promette di incantare con storie che uniscono generazioni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

RCS Academy: il 2 luglio la 6ª edizione di Fashion & Luxury Talk; Tornano il Fashion & Luxury talk per la sesta edizione; Ridefinire i valori del lusso: l'11 luglio la quinta edizione di Fashion & Luxury Talk di RCS Academy.

Le nuove sfide dalla moda: il 2 luglio la sesta edizione di Fashion & Luxury Talk - Save the date: il 2 luglio la 6ª edizione di "Fashion & Luxury Talk" di Rcs Academy sarà un’occasione per confrontarsi sui grandi cambiamenti del settore moda ...

Torna il Fashion & Luxury talk per la sesta edizione - Saranno le grandi sfide nel cambiamento ad essere al centro del dibattito intorno al mondo della moda e dell’alto di gamma, in un dialogo strategico sui nuovi scenari globali durante l'edizione 2025 d ...

Fashion & Luxury Talks, al via la 5a edizione - Anche in questa edizione, la quinta, imprenditori e manager del fashion system si incontreranno al Corriere ...