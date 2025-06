Sauropodi | cosa mangiavano davvero? Il primo ritrovamento dello stomaco fossilizzato fa luce sulla dieta

Sulle tracce dei giganti del passato, una scoperta straordinaria in Australia ha rivoluzionato la nostra comprensione dei sauropodi. Per la prima volta, i ricercatori hanno trovato resti fossilizzati del contenuto dello stomaco di uno di questi enormi erbivori, svelando segreti sulla loro dieta e confermando ipotesi tramandate finora solo attraverso supposizioni. Questa scoperta apre nuove prospettive nello studio della preistoria e del modo in cui questi colossi si nutrivano.

Fino a poco tempo fa, gli scienziati potevano solo ipotizzare cosa mangiassero i sauropodi, ovvero i grandi dinosauri erbivori dal collo lungo. Ora però, per la prima volta, sono stati trovati resti fossilizzati del contenuto dello stomaco di uno di loro, e la scoperta ha permesso di confermare con certezza diverse teorie sull’alimentazione di questi giganti preistorici. Il ritrovamento è avvenuto in Australia, dove nel 2017 un team ha scavato lo scheletro quasi completo di un Diamantinasaurus matildae, vissuto circa 100 milioni di anni fa. In mezzo alle sue ossa, gli scienziati hanno notato una strana roccia fratturata: era lo stomaco fossilizzato, contenente frammenti ben conservati di piante. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sauropodi: cosa mangiavano davvero? Il primo ritrovamento dello stomaco fossilizzato fa luce sulla dieta

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sauropodi: cosa mangiavano davvero? Il primo ritrovamento dello stomaco fossilizzato fa luce sulla dieta.

Sauropodi: cosa mangiavano davvero? Il primo ritrovamento dello stomaco fossilizzato fa luce sulla dieta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Un tirannosauro con ancora la preda nello stomaco: l’incredibile scoperta in Canada - Ma la cosa più sorprendente è che il contenuto dello suo stomaco era solo parzialmente digerito, dando la possibilità agli ...