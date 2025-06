Satriano ricorda il periodo all’Inter | Quando ho giocato per loro sono stato aiutato da tutti i sudamericani specie Vecino e Godin

Martin Satriano, ex Inter e attuale talento del Lens, rivela i ricordi più belli della sua esperienza nerazzurra. Con gratitudine, ha ricordato il sostegno dei compagni sudamericani come Vecino e Godín, fondamentali nel suo percorso. La sua passione per il calcio e i sogni di indossare la maglia della Nazionale uruguaiana lo spingono verso nuovi traguardi, alimentando la speranza di un futuro ancora ricco di successi.

Satriano, l’ex Inter ha parlato dei suoi obiettivi futuri e ha ricordato il suo periodo in nerazzurro: le sue parole. Martin Satriano, attaccante del Lens e ex giocatore dell’ Inter, ha recentemente rilasciato un’intervista a El Espectador Deportes. Durante la conversazione, ha discusso del suo attuale stato di forma, dei suoi obiettivi futuri e del sogno che nutre di vestire la maglia della Nazionale uruguaiana. Ha anche ricordato il suo periodo all’Inter, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto dalla comunità sudamericana presente nel club, che lo ha aiutato ad ambientarsi in un contesto così importante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Satriano ricorda il periodo all’Inter: «Quando ho giocato per loro sono stato aiutato da tutti i sudamericani, specie Vecino e Godin»

