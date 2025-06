Sassuolo donna ferita chiede aiuto in piena notte in Piazza Martiri Partigiani

In piena notte, un episodio inquietante ha sconvolto Sassuolo: una donna ferita e confusa si è avvicinata alle Guardie Giurate Sicuritalia in Piazza Martiri Partigiani, chiedendo aiuto. La sua presenza improvvisa ha sollevato molte domande sulla sicurezza della zona e sul motivo del suo stato. Un episodio che ha richiamato l'attenzione su temi di vulnerabilità e pronto intervento, lasciando la città con il fiato sospeso e la mente rivolta alla protezione dei cittadini.

Un episodio preoccupante ha scosso la quiete notturna della città. Intorno alle ore 03:10, una pattuglia di Guardie Giurate Sicuritalia impegnata in un giro ispettivo nella zona di Piazza Martiri Partigiani è stata avvicinata da una donna visibilmente scossa e in stato confusionale. La donna.

