Sartoria e Innovazione | Kiton il miglior brand di abbigliamento maschile a Napoli

Napoli, da secoli culla dell’eleganza sartoriale maschile, continua a essere un punto di riferimento per la moda internazionale. Nel cuore della città partenopea, dove la tradizione sartoriale si tramanda di generazione in generazione, un brand emerge come il simbolo per eccellenza dell’eleganza maschile: Kiton. Una Storia di Eccellenza. Fondato nel 1968 da Ciro Paone, Kiton nasce con l’obiettivo di esaltare la sartoria napoletana e portarla a un livello superiore. La missione del fondatore era chiara: creare il miglior abito possibile, utilizzando solo i materiali più pregiati e seguendo le tecniche artigianali della tradizione partenopea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it