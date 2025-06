Saronno per la prima volta donna La nuova sindaca è Ilaria Pagani

Saronno scrive una pagina storica con la vittoria di Ilaria Pagani, la prima donna sindaca della città. Un traguardo conquistato grazie a un risultato collettivo e a un’affluenza record del 53%, superiore al primo turno. Questa vittoria rappresenta un segnale di cambiamento e di fiducia nella politica locale, aprendo nuove prospettive per il futuro di Saronno. La città si prepara a un nuovo capitolo, e tutto sembra possibile...

Ilaria Pagani è la prima sindaca della storia di Saronno. Lo diventa, come ha detto lei, con una vittoria corale e collettiva. Un risultato unico, che parte dall’affluenza. Un dato sorprendente per molti osservatori: al ballottaggio per le elezioni comunali di Saronno ha raggiunto il 53%, superando il 50,4% registrato al primo turno. Un incremento in controtendenza rispetto a quanto accade solitamente nei secondi turni, dove spesso si registra un calo della partecipazione. Il dato finale di ieri conferma invece un rinnovato interesse dei saronnesi per la scelta del nuovo sindaco. Al primo turno, il 26 maggio, Rienzo Azzi aveva conquistato il 43,35% delle preferenze, distanziando la sfidante che si era fermata al 27,56%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it