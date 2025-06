Sarah Toscano la vincitrice di Amici in concerto ad Ascoli | Un regalo alla città sarà gratuito

Ascoli si prepara ad accogliere un evento imperdibile: mercoledì 9 luglio, la talentuosa Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023 e star di Sanremo, infiammerà Piazza del Popolo con musica e allegria. Un regalo gratuito offerto dal sindaco Marco Fioravanti, che promette una serata indimenticabile per giovani e famiglie, inaugurando così un’estate all’insegna del divertimento e della cultura. Non mancate, perché questa sarà solo l’inizio di un’estate da ricordare!

Ascoli, 10 giugno 2025 – Un bellissimo regalo ai giovani della città e dell’intero Piceno, quello che il sindaco Marco Fioravanti ha fatto, in vista della lunga estate in musica. Una straordinaria serata di musica e divertimento in programma mercoledì 9 luglio, a partire dalle 21 in Piazza del Popolo, dove la protagonista del concerto sarà Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023 e protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’appuntamento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e da Jam Session, sarà aperto dalla voce di Angie, altra giovane artista italiana. L’ingresso in Piazza del Popolo sarà libero e gratuito, un vero regalo alla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sarah Toscano, la vincitrice di Amici in concerto ad Ascoli: “Un regalo alla città, sarà gratuito”

