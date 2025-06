Sara Kelany | Lampedusa ha cambiato volto in due anni di governo Meloni Mai più le immagini incivili del 2021

Sara Kelany, da Lampedusa, racconta come il volto dell’isola sia radicalmente mutato in due anni di governo Meloni. Le immagini di inciviltà del 2021 sono ormai un ricordo, sostituite da interventi concreti e risultati tangibili: una pressione migratoria diminuita del 60% nel 2024 e un hotspot efficiente gestito dalla Croce Rossa. Il sindaco ha...

Come nasce l’idea di una missione a Lampedusa? Siamo venuti a toccare con mano quello che il Governo ha fatto in questi due anni: Lampedusa ha cambiato volto, la pressione migratoria è stata fortemente alleggerita con un calo degli sbarchi del 60% nel 2024; le aree funestate da migliaia di barchini arenati sono state integralmente bonificate; l’hotspot è ora esempio di organizzazione grazie alla gestione affidata alla Croce Rossa. Il sindaco ha ringraziato il Governo Meloni, che ha restituito questa isola meravigliosa a chi la abita ed ai turisti. Qual è adesso la situazione nell’hotspot di Contrada Imbricola, salito in altri anni agli onori della cronaca per le vergognose scene di sovraffollamento? Ricordo le immagini del 2021, raccapriccianti e indegne di una Nazione civile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sara Kelany: “Lampedusa ha cambiato volto in due anni di governo Meloni. Mai più le immagini incivili del 2021”

In questa notizia si parla di: lampedusa - cambiato - volto - anni

Migranti,Fdi in “missione sicurezza” a Lampedusa: ‘ha cambiato volto grazie a Meloni’ - Lampedusa, un tempo segnata da sfide e criticità, ha visto un radicale mutamento grazie all'impegno deciso del governo Meloni.

Ne parlano su altre fonti

Sara Kelany: Lampedusa ha cambiato volto in due anni di governo Meloni. Mai più le immagini incivili del 2021; Migranti,Fdi in “missione sicurezza” a Lampedusa: ‘ha cambiato volto grazie a Meloni’; Notizie dal Quotidiano di Sicilia.

Migranti,Fdi in “missione sicurezza” a Lampedusa: ‘ha cambiato volto grazie a Meloni’ - È il messaggio che la delegazione di Fdi oggi in missione sull’isola consegna in una diretta facebook a fine giornata.

"Questo governo ci ascolta, finalmente risposte concrete". Il sindaco di Lampedusa accoglie FdI - Il primo cittadino Filippo Mannino ha voluto riconoscere la sensibilità dimostrata dall'esecutivo presieduto dal governo Meloni e chiede una "legge speciale" per l'isola ...

Delegazione FdI a Lampedusa, in due anni sbarcati 144mila migranti - I parlamentari di Fratelli d’Italia hanno raggiunto il Municipio di Lampedusa dove, nella stanza del sindaco Filippo Mannino, si sono riuniti per fare il punto sugli sbarchi dei migranti e ...