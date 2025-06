Sapete quanto è costato l’abito da sposa di Caterina Balivo? La cifra è davvero assurda ma non come pensate!

Sapete quanto ha speso Caterina Balivo per il suo abito da sposa? La cifra di 232 euro può sembrare incredibile, ma non è affatto come pensate. La conduttrice ha sorpreso tutti rivelando in diretta il costo del suo vestito, dimostrando che a volte la semplicità e l’eleganza non richiedono una spesa astronomica. Ma allora, a quanto ammonta il prezzo del suo abito? Ve lo sveliamo subito.

Caterina Balivo ama sorprendere il pubblico, ma certamente nessuno si aspettava che la sorpresa arrivasse direttamente dal suo matrimonio. Ebbene sì, la nota conduttrice Rai, al timone de La volta buona, ha confessato in diretta il prezzo del suo abito da sposa. Se pensate che abbia speso migliaia e migliaia di euro, beh, vi sbagliate di grosso. Ma allora a quanto ammonta il prezzo del suo vestito? Ve lo sveliamo subito. Quanto è costato l’abito da sposa di Caterina Balivo?. A rivelare tutta la verità sull’abito di Caterina Balivo ci ha pensato Giovanni Ciacci, il quale – ospite de La volta buona – ha elogiato la conduttrice attribuendole il merito di aver cambiato la storia degli abiti da sposa in Italia. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapete quanto è costato l’abito da sposa di Caterina Balivo? La cifra è davvero assurda (ma non come pensate!)

