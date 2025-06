Sanzioni l’Ue sferra un altro duro colpo alla Russia | stop totale alle transazioni petrolio a 45 dollari Nord Stream fuori gioco e flotta ombra

dell’Unione Europea nella lotta contro l’aggressione russa”. Con questo nuovo pacchetto di sanzioni senza precedenti, l’UE si rafforza nella sua posizione, cercando di isolare ulteriormente Mosca e sostenere la resistenza ucraina. Tuttavia, le scelte adottate potrebbero avere effetti a lungo termine sulla scena globale, con la diplomazia e la politica internazionale chiamate a trovare un equilibrio…

Con un colpo durissimo all'economia russa, l'Unione Europea ha annunciato oggi il diciottesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Un provvedimento senza precedenti che mira a strangolare definitivamente i settori energetici e finanziari del Cremlino, mentre la guerra in Ucraina continua a mietere vittime e devastazione. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha lanciato un messaggio chiaro: "La forza è l'unico linguaggio che la Russia capirà". Il nuovo pacchetto – che sarà sottoposto all'approvazione dei Ventisette – rappresenta un'escalation significativa nella strategia dell'UE per isolare economicamente la Russia.

