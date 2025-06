Sanzioni alla Russia von der Leyen insiste verso approvazione 18esimo pacchetto contro Putin | Restrizioni su petrolio e gasdotto Nord Stream 1 e 2

Ursula von der Leyen non manca di sottolineare l’importanza di un fronte unito nell’affrontare le sfide poste dalla Russia. Con il 18esimo pacchetto di sanzioni, si mira a rafforzare le restrizioni su petrolio e gasdotto Nord Stream 1 e 2, oltre a bloccare gli operatori finanziari di Paesi terzi che tentano di aggirare le misure. Un passo deciso verso una strategia di pressione più efficace, che ribadisce l’impegno dell’UE nel tutelare i propri interessi e valori.

La Commissione Europea punta anche a bloccare gli operatori finanziari di Paesi terzi che cercano di aggirare le sanzioni imposte all'Russia La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen insiste e propone il diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ribadendo la sua.

In questa notizia si parla di: Sanzioni Russia Leyen Insiste

