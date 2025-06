Sant' Orsola Bologna inaugurate le nuove stanze della Maternità | ecco come cambierà l' ospedale

Sant’Orsola Bologna apre un nuovo capitolo con le sue innovative stanze della maternità, segnando un importante passo avanti nell’assistenza alle future mamme. I nuovi locali del centro per l’infertilità e la procreazione medicalmente assistita sono già attivi, offrendo speranza e supporto alle coppie. In fase di allestimento anche le camere dedicate alla produzione di Car-T accademiche, promettendo di rafforzare la leadership ospedaliera in ambito medico. Un cambiamento che cambierà il volto dell’ospedale, portando innovazione e speranza.

Policlinico Sant’Orsola: avanzamento nelle terapie Car-T e nuova cell factory in Bologna - L’Ematologia bolognese, cuore pulsante dell’innovazione medica, si distingue per l’avanzamento nelle terapie CAR-T e l’inaugurazione di una nuova cell factory al Policlinico Sant’Orsola.

