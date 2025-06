Sant' Antonio oltre 27mila visite alla Cappella delle Reliquie nell' ultima settimana

Un flusso incessante di fedeli e visitatori anima la Basilica di Padova, dove Sant'Antonio continua a ispirare devozione e speranza. Con oltre 27.000 visite nell'ultima settimana, il santuario si conferma come un punto di incontro tra fede, tradizione e comunitĂ . Tra pellegrini in cammino e devoti di ogni etĂ , il suo richiamo rimane vivo e forte, testimoniando il valore di un simbolo che unisce e ispira.

Tra gruppi organizzati, singoli devoti, pellegrinaggi a piedi, in bici, prosegue l'afflusso di persone che dall'inizio della Tredicina si susseguono in Basilica a Padova per salutare Sant'Antonio. Chi segue una Messa, chi si reca alla Tomba, chi ammira il Santuario, chi prosegue per la Cappella.