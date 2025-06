Sant' Andrea supera Venturina 3-1 e conquista la vetta del girone A della Coppa Bruno Passalacqua

Il Sant’Andrea conquista la vetta del girone A della Coppa Bruno Passalacqua con una vittoria convincente contro il Venturina (3-1), dimostrando carattere e determinazione. La sfida finale ha acceso gli animi, portando i neroazzurri al primo posto, mentre i toscani si consolano con la qualificazione diretta alla fase successiva. I rossi di mister Malossi puntano al massimo risultato: continuare a sorprendere e scrivere un’altra pagina di successo nel torneo.

Scatto finale del Sant’Andrea, che batte il Venturina (3-1) e agguanta la prima posizione del girone A della Coppa Bruno Passalacqua. Il Venturina scende al secondo gradino conservando la qualificazione. Escono di scena Castiglionese e Atletico Maremma. I neroazzurri scendono in campo con gli Allievi (2008) perché la Juniores è in mezzo al guado tra la semifinale (vinta) e la finale della Coppa Regionale. I rossi di mister Malossi puntano al successo pieno per andare avanti nel torneo. I ragazzini di Bucciantini partono con il turbo colpendo la traversa e sciorinando un calcio valido. Il Sant’Andrea assorbe l’accelerazione iniziale, quindi inizia a farsi minaccioso dalle parti di Tanganelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net