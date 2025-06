Santanchè rallenta il processo per falso in bilancio | cambiano due giudici il dibattimento inizierà solo dopo l’estate

Il processo per falso in bilancio che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri 16 imputati nel caso Visibilia subisce un rallentamento significativo. Con il cambio di due giudici, l'inizio del dibattimento è posticipato a dopo l’estate, lasciando in sospeso le attese di una rapida risoluzione. Un nuovo capitolo si apre: scopriamo insieme come queste novità influenzeranno il corso della vicenda.

Rallenta in partenza il processo per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altri 16 imputati per il crac Visibilia. All’udienza di martedì, il presidente del collegio Giuseppe Cernuto ha annunciato alle parti il prossimo trasferimento dei due giudici “a latere”, Francesca Ballesi e Lorenzo Lentini, dal Tribunale penale rispettivamente all’ Ufficio gip e al settore civile: anche se la data del cambio di funzioni non si conosce ancora, il dibattimento non potrà quindi iniziare fino all’arrivo dei loro sostituti, cioè dopo l’estate, perché in caso contrario i difensori avrebbero il diritto di chiedere la ripetizione degli atti svolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Santanchè, rallenta il processo per falso in bilancio: cambiano due giudici, il dibattimento inizierà solo dopo l’estate

Daniela Santanchè, caso Visibilia: cambiano due giudici, processo rallenta - Ritardi e novità scuotono il processo per falso in bilancio che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre 16 persone, nel contesto del caso Visibilia.

