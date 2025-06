Sant' Agostino trionfa al Memorial Govoni | Pasquini capocannoniere

Un weekend ricco di emozioni a Gallo, dove il Memorial Govoni ha regalato sfide avvincenti e grande entusiasmo tra i giovani talenti del calcio. Con un pubblico caloroso, le finali hanno visto il trionfo del Sant’Agostino, che ha conquistato il titolo con una brillante vittoria per 3-1 contro gli X Martiri. Pasquini si è aggiudicato il prestigioso titolo di capocannoniere, confermando il successo di un torneo che continua a sorprendere e appassionare.

Davanti a una bella cornice di pubblico si sono svolte le finali del Memorial Govoni, tradizionale torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Juniores, che ogni anno si disputa a Gallo. Il terzo posto è andato alla Centese, che ha sconfitto il Sasso Marconi per 2-1. A seguire la finale tra Sant’Agostino e X Martiri, che è stata vinta dai ramarri per 3-1. È stata una bella partita, che si sblocca al 20’ per un errore della difesa della X Martiri, con palla recuperata da Pasquini che deve solo mettere in rete. Al 32’ c‘è il raddoppio del Sant’Agostino con Ceneri: su cross in area raccoglie di testa e realizza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sant'Agostino trionfa al Memorial Govoni: Pasquini capocannoniere

