Sanità Subito un incontro con i sindaci

Dopo le vibranti proteste di maggio, le associazioni della Valle si preparano a incontrare subito i sindaci per discutere delle future strategie di sostegno e sviluppo sanitario. Un dialogo cruciale per rispondere alle esigenze crescenti di una comunità determinata a migliorare la qualità dei servizi e a rafforzare il proprio tessuto sociale. L’appuntamento rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sicuro e inclusivo per tutti.

A poche settimane dal grido della piazza, quando centinaia di persone scesero nelle strade del cuore storico di Volterra per chiedere un potenziamento dell’ ospedale e dei servizi territoriali, le associazioni alla testa della manifestazione del 24 maggio scorso lanciano una missiva ai sindaci della Valle: Giacomo Santi, sindaco di Volterra, Graziano Pacini, sindaco di Pomarance, Alberto Ferrini, sindaco di Castelnuovo Valdicecina e Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini Valdicecina. La lettera è finita anche sul tavolo del primo cittadino di Lajatico, Fabio Tedeschi. La voce corale delle associazioni Sos Volterra, Difendiamo l’Ospedale, Mamme Valdicecina e Volterra Infanzia è un appello ai primi cittadini per imbastire un incontro, partendo dalla piattaforma di richieste che include, tra le altre, il ripristino in toto di servizi pediatrici e cardiologici, oltre al potenziamento di strutture che riguardano la cittadella della salute, vedi Auxilium Vitae, Inail, Rsa Santa Chiara e Rems. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità "Subito un incontro con i sindaci"

